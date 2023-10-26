وكالة بيت مال القدس توزع مساهمة إنسانية على الفلسطينيين في القدس

هبة بريس _ الرباط

قامت وكالة بيت مال القدس، في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساهمة إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، تم توزيعها اليوم الخمس بمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس.

وذكرت وكالة بيت مال القدس في بيان أن هذا الدعم عبارة عن كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية خصصتها الوكالة لفائدة المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية، التي تتكفل بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية، الناجمة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر البيان أن طائرتين عسكريتين مغربيتين تحملان مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين قد وصلتا أمس الأربعاء إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية، وتم تسليم حمولتهما للهلال الأحمر المصري، لإدخالها إلى قطاع غزة.

‎وتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

وخلص بلاغ وكالة بيت مال القدس إلى أن القرار الملكي السامي يندرج في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الثابت لفائدة القضية الفلسطينية.

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