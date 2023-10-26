وكالة بيت مال القدس توزع مساهمة إنسانية على الفلسطينيين في القدس

2023-10-26 / 18:58
1
هبة بريس _ الرباط

قامت وكالة بيت مال القدس، في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساهمة إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، تم توزيعها اليوم الخمس بمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس.

وذكرت وكالة بيت مال القدس في بيان أن هذا الدعم عبارة عن كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية خصصتها الوكالة لفائدة المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية، التي تتكفل بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية، الناجمة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر البيان أن طائرتين عسكريتين مغربيتين تحملان مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين قد وصلتا أمس الأربعاء إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية، وتم تسليم حمولتهما للهلال الأحمر المصري، لإدخالها إلى قطاع غزة.

‎وتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

وخلص بلاغ وكالة بيت مال القدس إلى أن القرار الملكي السامي يندرج في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الثابت لفائدة القضية الفلسطينية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي عن ” العقوبات البديلة “… ستخفف من الأعباء المالية للدولة

وهبي عن ” العقوبات البديلة “… ستخفف من الأعباء…

2023-10-27 / 20:04
Photo of جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة

جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة

2023-10-27 / 19:25
Photo of المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس…

2023-10-27 / 18:19
Photo of الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال الحوز

الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال…

2023-10-27 / 16:27
Photo of إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا على مصلحة التلاميذ

إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا…

2023-10-27 / 15:43
Photo of “التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

“التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

2023-10-27 / 15:26
Photo of اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5 أشخاص بفاس

اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5…

2023-10-27 / 15:16
Photo of تدبير مطرح النفايات بمولاي عبد الله يثير الجدل و يؤثر على الشركات العاملة بالقطاع

تدبير مطرح النفايات بمولاي عبد الله يثير الجدل و…

2023-10-27 / 14:46
Photo of إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-10-27 / 14:20
Photo of مستوصف صحي بأولاد سعيد بسطات..جمعويون يدقون ناقوس الخطر

مستوصف صحي بأولاد سعيد بسطات..جمعويون يدقون ناقوس الخطر

2023-10-27 / 13:26

تعليق واحد

  1. أرسلوا المزيد من المساعدات الحماس. لعل الله يرفع عنا الوباء وباء التطبيع. وغلاء محروقات أخنوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق