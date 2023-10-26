النظام الأساسي .. بنموسى يؤكد ضرورة مواصلة الحوار “بدون خطوط حمراء”
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، ضرورة مواصلة الحوار مع الشركاء المعنيين بهدف إيجاد حلول لعدد من الملفات، “بدون خطوط حمراء” لاستكمال مسلسل الإصلاح ومعالجة النواقص التي يعرفها القطاع.
وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء لتحديد المطالب والواجبات، وللإجابة عن بعض انتظارات رجال ونساء التعليم، وحل عدد من الملفات.
وأضاف أن هذا النظام الأساسي يفتح المجال أمام التقييم ومراجعة بعض النقاط الضرورية من خلال عدد من النصوص التطبيقية ومن أجل تبديد الضبابية وحماية الأستاذ.
وبعدما أكد عدم الزيادة في عدد ساعات العمل وفي المهام الموكولة للأساتذة، سجل الوزير أن النظام الأساسي يسعى إلى تأطير التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات كعمل إضافي، بموجب مرسوم لضمان الشفافية وحقوق الأساتذة، معربا عن نية الوزارة الرفع من قيمة هذه التعويضات.
وبخصوص الإضرابات التي يشهدها القطاع في الأيام الأخيرة، قال بنموسى إن حوالي 96 ألفا من رجال ونساء التعليم شاركوا في إضراب اليوم، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات لمواكبة الشغيلة التعليمية من خلال مجموعة من الإجراءات التواصلية.
ولم يفت الوزير التأكيد على أن النظام الأساسي، الذي يحدد الحقوق والواجبات من أجل بناء منظومة شفافة تصب في المصلحة الفضلى للتلميذ، يشكل مرحلة في مسار إصلاح المدرسة العمومية وتجويدها، مبرزا أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها لإرجاع الثقة في المدرسة العمومية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تهم التلميذ بالدرجة الأولى كونه الجوهر الأساسي في منظومة التعليم، والأستاذ كفاعل أساسي في هذه المنظومة، مذكرا بأن النظام الأساسي جاء نتيجة لمنهجية تشاركية مكنت من التوصل إلى اتفاق 14 يناير
9 تعليقات
لا علاقة هدا السيد بالتعليم هو اختصاصه التجهيز اد عمل سابقا في وزارة الأشغال العمومية ف الثمانينات كمدير الطرق في الوزارة
تصريح هذا الوزير عقب تصريح الناطق الرسمي للحكومة دليل على أنه يعيش عزلة هو ووزارته ويسعى للاستنجاد بالصحافة لنشر أكاذيبه
المحور الأساسي في منظومة التعليم هم التاب العامون ومديري الأكاديميات ومديري النيابات. من حيث الحصيلة المالية.
اما الباقي فهم ارقام فقط.
اذا كان التلميذ هو محور العملية التعليمية فالاستاذ هو من يتعامل معه.
العامل الأساسي هو الأستاذ عطيتيه بركلة أما كون ما كانش عامل أساسي العلم لله أشنو كنتي غادي دير ليه و لكن لا نلومك فنحن من دول العالم الثالث عادي تعاملكم هذا مع العامل الأساسي بالدفع بعجلة تقدم هذا المجتمع
هدا القانون الاساسي للمدراء بجملتهم يعني مدير الاكادمية ومدير النيابات والكتاب العامون ومدير الثانوي والاعدادي والمدارس والحراس العامون.اما لواكل لعصا وزايدين له تمارة وهو الاستاد خاوي الوفاظ من يستحق الاتاوة الاستاد ام المدير؟؟؟؟؟سبخان الله هد الدولة ديلنا شي خاحة مركباش في موضعها ديما تيزيدو الشحمة في……الحلوف.فليسقط هدا القانون ونصلح ما يحب اصلاحه لم نعد نثق في الحمومة ولا في النقابات الصفراء دو وحهين
هل هي مغالطات أم أكاذيب أم جهل أم ماذا يا سيادة الوزير ؟!… لم يبقى أمامك سوى تقديم استقالتك والاعتراف بفشلك الدريع انت وفريقك…
هذ الوزير لا علاقة له بالواقع
ولا علاقة له بالتربية الوطنية
ولايعرف شئ عن مشاكل رجال التعليم.
هذا الوزير مجرد انسان تقني السياسي ولا هم يحزنون.
وسير فحالك وقدم استقالتك لان فاشل.
مواصلة النضال ولا تيقة في الوزارة النقابات.
هذ الوزير لا علاقة له بالواقع
ولا علاقة له بالتربية الوطنية
ولايعرف شئ عن مشاكل رجال التعليم.
هذا الوزير مجرد انسان تقني السياسي ولا هم يحزنون.
وسير فحالك وقدم استقالتك لان فاشل.
مواصلة النضال ولا تيقة في الوزارة النقابات.
السلام عليكم.
يجب على اخوتنا (في قطاع التعليم كما جاء في النظام الأساسي من هذا الوزير )مواصلات النظام حتى تحقيق المطالب