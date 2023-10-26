Salwan Momika protests outside a mosque in Stockholm on June 28, 2023, during the Eid al-Adha holiday. Momika, 37, who fled from Iraq to Sweden several years ago, was granted permission by the Swedish police to burn the Muslim holy book during the demonstration. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

“السويد” تطرد العراقي سلوان موميكا الذي أحرق المصحف

2023-10-26 / 18:25
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هبة بريس _ وكالات

قال تلفزيون “تي في 4″، الخميس، إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي سلوان موميكا الذي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.

ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها “وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد… ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024”.

ولم يتسن بعد الاتصال بالوكالة للتعليق.

وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.

وقال موميكا لإذاعة “إس في تي” العامة السويدية: “لن أغادر السويد. سأعيش وأموت في السويد. لقد ارتكبت وكالة الهجرة السويدية خطأ فادحا.”

وأعرب عن اعتقاده أن تكون هناك “دوافع سياسية خفية وراء القرار”، مؤكدا أن سيقدم استئنافا بهذا الشأن.

وفي أغسطس، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.

والأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه يظهر أن أوروبا يتعين عليها تعزيز الأمن لحماية نفسها.

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