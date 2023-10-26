بايتاس: “مابقاتش الدولة الاجتماعية مجرد خطاب أو شعار”

2023-10-26 / 16:12
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الدولة الاجتماعي لم تعد مجرد خطاب أو شعار بل أصبحت اليوم حقيقة.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “ما بقاتش الدولة الاجتماعي مجرد خطاب أو شعار، بل أصبحت اليوم حقيقة، وولينا كنشوفوها في الصحة والتعليم والشغل والاستثمار وورش الجماية الاجتماعية التي أعطى جلالة الملك انطلاقته”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “عدد المواطنين المغاربة الذين يستفيدون اليوم من التغطية الصحية قارب 10 ملايين مستفيد، وجميعهم كانوا ضمن نظام “راميد”، وكانوا يستفيدون من التغطية في القطاع العام فقط قبل أن تشمل هذه الاستفادة القطاع الخاص أيضا”.

ولفت المتحدث ذاته، أن الحكومة جاءت اليوم بإجراء يفيد حذف والتشطيب على جميع الغرامات والصوائر المتعلقة بالتأخر في أداء واجبات الاشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تسهيل الانخراط بهذا الورش الاجتماعي المهم.

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