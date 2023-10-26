أردوغان: إذا بقينا صامتين إزاء ما يحدث في القدس اليوم سيتكرر في مدن مقدسة أخرى
رجب طيب أردوغان

أردوغان: “لا تتوقعوا أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة”

2023-10-26 / 14:26
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة.

وفي كلمة ألقاها في أنقرة قال أردوغان، إنه لا فارق بين أطفال غزة وفلسطين وإسرائيل وسوريا في أعين تركيا.

وأضاف أنه يتعين أن تكثف تركيا جهودها مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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‫9 تعليقات

  2. اردوغان كله ثرثرة في ثرثرة او دولة اعترفت و تتعامل مع اسراءيل هي تركيا كلامه في الزبالة

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