أردوغان: “لا تتوقعوا أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة”
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة.
وفي كلمة ألقاها في أنقرة قال أردوغان، إنه لا فارق بين أطفال غزة وفلسطين وإسرائيل وسوريا في أعين تركيا.
وأضاف أنه يتعين أن تكثف تركيا جهودها مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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9 تعليقات
هذا هو تصرف المسلم مع أخيه المسلم
اردوغان كله ثرثرة في ثرثرة او دولة اعترفت و تتعامل مع اسراءيل هي تركيا كلامه في الزبالة
ماذا انت فاعل يا اردوغان اذا؟؟؟
دون الحاجة إلى التوقعات. كلكم صامتون.
نتمنا كل ماتقوله ياسيد أردوغان ولاكن ماهو الحل المستعجل لاخواننا في غزة
ان العين تدمع والقلب يحزن واننا علا اهلنا لحازنون
الله يعوضهم خير انشاالله والنصر علا بنو صهيون
ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون الظالمون
تعبنا من الثرثرة والتنديد من بعيد
هلموا الى الفعل