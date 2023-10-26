أردوغان: “لا تتوقعوا أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة.

وفي كلمة ألقاها في أنقرة قال أردوغان، إنه لا فارق بين أطفال غزة وفلسطين وإسرائيل وسوريا في أعين تركيا.

وأضاف أنه يتعين أن تكثف تركيا جهودها مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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