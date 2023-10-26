اختفى منذ أسبوعين.. العثور على جثة طفل مبتورة الأطراف بالدريوش

2023-10-26 / 14:04
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هبة بريس - الدريوش

استيقظت ساكنة دوار ازناين بجماعة افرني التابعة ترابيا لإقليم الدريوش، أمس الأربعاء ، على وقع خبر مفجع بعد العثور على جثة طفل كان قد اختفى منذ أزيد من أسبوعين في ظروف غامضة .

وبحسب مصادر محلية فقد عثر على جثة الطفل المسمى محمد الحوزي البالغ من العمر 13 سنة بالقرب من منزل عائلته ، مبتورة الرجل اليمنى واليد اضافة الى تشوه على مستوى الوجه والرأس.

وقد تم نقل جثة الطفل الى مستودع الاموات بالمستشفى الحسني بالناظور، في وقت استنفرت فيه عناصر الدرك القضائي جميع امكانياتها وباشرت تحقيقاتها تحت اشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات الواقعة .

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‫6 تعليقات

  4. الصبر والسلوان لأهله ورحمه الله برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون

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