تقرير ..استهداف 834 قرية لتزويدها بالكهرباء خلال الفترة ما بين 2023 و2027

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن برنامج الكهربة القروية الشاملة يستهدف خلال الفترة 2023-2027، كهربة 834 قرية تضم 18 ألف و316 أسرة.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية الاستثمار المتوقعة خلال هذه الفترة، في إطار البرنامج، تقدر بـ 825 مليون درهم موزعة على 813 مليون درهم للكهربة، مخصصة للربط بالشبكة الكهربائية لفائدة القرى المستفيدة من برنامج الكهربة القروية الشاملة، و12 مليون درهم لكهربة المنشآت السوسيو – جماعية (المدارس والمساجد).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الفترة 2023-2025، يستهدف البرنامج كهربة 1950 مدرسة و800 مسجد.

وأورد التقرير أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن منذ إطلاقه سنة 1996 وحتى متم 2022 من ربط 41 ألف و649 مركزا بشبكة الكهرباء، مما مكن مليونين و154 ألف و105 أسرة قروية من الولوج إلى الكهرباء.

كما مكن من تركيب الألواح الفولطاضوئية الفردية لفائدة 51 ألف 559 أسرة تنتمي لحوالي 3663 قرية، خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2009، منها 3505 قرية (50 ألف و86 أسرة) تم ربطها فيما بعد بالشبكة الكهربائية وذلك بالنظر للطلب المتزايد للساكنة وللمنتخبين وللسلطات المحلية، بالإضافة إلى توسيع الشبكة الكهربائية، إضافة إلى 19 ألف و438 ألف أسرة تنتمي لحوالي 900 مركز في إطار مشروع الطاقة الشمسية على مستوى الجماعات المستفيدة من برنامج الدعم الذي تمنحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2015-2018.