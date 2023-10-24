إيطاليا..العصابات “تصفّي” مهاجرا مغربيا رميا بالرصاص

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه، رميا بالرصاص على يد مافيا المخدرات بإيطاليا، بمنطقة سيستو سان جوفاني بمدينة ميلانُـو الإيطالية.

وفتحت المصالح الأمنية بإيطاليا تحقيقا أمنيا، حول الواقعة التي سقط ضحيتها شاب مغربي في انتظار اعتقال الجناة والمدبرين لعملية القتل.

وتداولت وسائل الإعلام على نطاق واسع، خبر مقتل المهاجر المغربي البالغ من العمر 27 سنة، متأثرا بجروح مختلفة على مستوى البطن، فيما رجحت وسائل الإعلام أن القضية تتعلق بتصفية حسابات.

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