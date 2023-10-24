إيطاليا..العصابات “تصفّي” مهاجرا مغربيا رميا بالرصاص

2023-10-24 / 22:45
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عبد اللطيف الباز- هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه، رميا بالرصاص على يد مافيا المخدرات بإيطاليا، بمنطقة سيستو سان جوفاني بمدينة ميلانُـو الإيطالية.

وفتحت المصالح الأمنية بإيطاليا تحقيقا أمنيا، حول الواقعة التي سقط ضحيتها شاب مغربي في انتظار اعتقال الجناة والمدبرين لعملية القتل.

وتداولت وسائل الإعلام على نطاق واسع، خبر مقتل المهاجر المغربي البالغ من العمر 27 سنة، متأثرا بجروح مختلفة على مستوى البطن، فيما رجحت وسائل الإعلام أن القضية تتعلق بتصفية حسابات.

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‫25 تعليقات

  1. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  3. ال الصحفي عبد اللطيف البوز وليس الباز مغاربة بيناتهم مضاربين واحد توفى و أحد في المستشفى عنده إصابة في الكف تاعه شكون قال ليك المافيا .

  4. لا افهم لمذا يهربون من بلدانهم من “الفقر” و من بعد يدخلون في مخدرات و سرقة و نهاية يموتون و لا مستقبل يحرقون قلوب امهاتهم

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