الإعدام لإبن برلماني ومقاول مشهور بسوس ماسة

أحمد وزروتي،: هبة بريس

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير قبل قليل حكما بالإعدام في حق ابن مقاول وبرلماني مشهور بجهة سوس ماسة بتهمة القتل العمد والتمثيل بجثة الضحية عبر احراقها.

وأكدت مصادر هبة بريس أن المحكمة استمعت لجميع الأطراف المتدخلة في القضية واقتنعت بالجريمة التي ارتكبها الجاني ، رغم محاولاته المتكررة لإدعاء الجنون وعدم الإجابة على أسئلة القاضي.

وأضافت مصادرنا أنه وحسب رواية عائلة الضحية، فقد استدرج الجاني الضحية إلى مكان بعيد عن مدينة أكادير بسيارته، حيث قام بقتله وحاول إخفاء معالم الجريمة عبر حرق الجثة في إحدى غابات جماعة الدراركة.

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