الإعدام لإبن برلماني ومقاول مشهور بسوس ماسة
أحمد وزروتي،: هبة بريس
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير قبل قليل حكما بالإعدام في حق ابن مقاول وبرلماني مشهور بجهة سوس ماسة بتهمة القتل العمد والتمثيل بجثة الضحية عبر احراقها.
وأكدت مصادر هبة بريس أن المحكمة استمعت لجميع الأطراف المتدخلة في القضية واقتنعت بالجريمة التي ارتكبها الجاني ، رغم محاولاته المتكررة لإدعاء الجنون وعدم الإجابة على أسئلة القاضي.
وأضافت مصادرنا أنه وحسب رواية عائلة الضحية، فقد استدرج الجاني الضحية إلى مكان بعيد عن مدينة أكادير بسيارته، حيث قام بقتله وحاول إخفاء معالم الجريمة عبر حرق الجثة في إحدى غابات جماعة الدراركة.
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37 تعليقات
في المغرب، حكم الاعدام ينطق ولا يطبق.
احسن قضاء، رادع هو المصري اي جريمة قتل احالة اوراق على مفتي الجمهورية الاعدام حوى يكون عبرة لمن سولت نفسه قتل نفس بغير حق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص موضوع إعدام ابن برلماني سوس ماسة فإني أقف احتراما وتقديرا لقرار حكم الإعدام الصادر عن محكمة اكاير العادلة في حق هذا المجرم ولو كانت هناك عقوبات أقسى من الإعدام لطالبنا بها لبشاعة الجريمة حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه التعدي على الآخرين لأن ضاهرة الإجرام بشتى أنواعه تفشت كثيرا في جميع ربوع الوطن كما نرجوا يطبق فوريا وفعليا حكم الإعدام وليس النطق به فقط والسلام
هذه القضية كادت تطوى لولى اصرار افراد عائلة الضحية على اعادة فتح التحقيق من الجديد.
نريد له اعدام في اعدام في اعدام حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه قتل اخيه
اين التنفيد ومتى يطبق الحكم في عجالة ام من بعد او المحدد او النقض
يقول تعالى جل شانه في محكم تنزيله(أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا)سورة المائدة/وقال ايضا(ولكم في القصاص حياة يا ألي الألباب)ولا يمكن ان يستقيم مجتمعنا الا بالانصياع الى حكم الله واتباع شرعه، فيه خير ما قبلكم وحكم ما بينكم…
إعدام تم محدد تم عفو
جوابا على المصري الذي قال أحسن قضاء هو المصري الشامخ ههههه.
أقول هل حكم القضاء على قاتل ناس رابعة والنهضة وقاتل عربات الترحيلات وقاتل الناس فس السجون.
اي مصر لايجب عليه أن يتكلم مادمتم تحت حكم الاحتلال
الإعدام في انتظار المراوغة والاستئناف ثم تحديد المدة و بعدها الاستفادة من العفو و الحرية .العقوبات لا تنفذ في حق اصحاب النفوذ
اعدام. تحديد.عفو..مدة 6أو7 أشهر هوا حكم اعدام. حكمو عند الله فقط
القضاء في المغرب مخزني .لا عدالة في هدا البلد ما لم يطبق الاعدام امام الملء ليكون عبرة امام المجرمين.
ابن برلماني ومقاول. عن جهة درعة تافيلالت
حكم عادل.نتمنى ألا يتحول هذا الحكم بعد مدة إلى حكم مؤبد ثم بعد ذلك من حكم مؤبد إلى حكم محدد.
الإعدام انشاء الله شكرا للقضاء النزيه شكرا للأمن الله احفضكم وحفض بلدنا الحبيب وانشاء الإعدام الأشرف القاتل
الاعدام من بعد اديرو ليه مأبد ومع حسن سيرة وسلوك اعفاء ملكي
لازم أن يكون عبرة