“ارتفاع المؤشر الإجتماعي والإقتصادي “.. إشكال يناقض ” مدخول الكرامة “

2023-10-24 / 18:48
5
هبة بريس _ عبد الله عياش

قارب فريق التقدم والإشتراكية موضوع في غاية الأهمية ويتعلق بشريحة مهمة من المواطنين لم يستفيدوا من التغطية الصحية الإخبارية.

الفريق النيابي أدخل هذا الموضوع ردهات البرلمان بعد توجيهه سؤالا كتابيا لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية

وجاء في السؤال البرلماني الذي سطره رشيد حموني إن “شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ليست لهم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لاسيما المسنين منهم، يشتكون من عدم استفادتهم من هذه التغطية، خاصة بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “العديد منهم، إما يعيشون وسط أفراد أسرهم أو يعيشون بمفردهم، بدون معيل، في غياب أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية، وهو ما يزيد من معاناة هذه الفئة وقسوة ظروف عيشها، وحرمانها بالتالي من أحقيتها في العلاج والتطبيب، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها، بالرغم من عدم استفادتها من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم آخر، علما أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة”.

وطالب حموني الوزيرة نادية فتاح والوزير خالد آيت الطالب بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتهم لضمان تسجيل هذه الفئة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، حتى يتسنى لها الاستفادة من العلاج والتطبيب، لا سيما بالنظر للظروف الصحية والأمراض المزمنة التي تصيبها غالبا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شكاية من داخل سجن طنجة..الزفزافي و”قادة الحراك” يقاضون ناشطا حقوقيا

شكاية من داخل سجن طنجة..الزفزافي و”قادة الحراك” يقاضون ناشطا…

2023-10-28 / 21:01
Photo of بوعياش: برنامج الدعم الإجتماعي المباشر سيحسن الوضع المعيشي للفئات الهشة

بوعياش: برنامج الدعم الإجتماعي المباشر سيحسن الوضع المعيشي للفئات…

2023-10-28 / 20:51
Photo of إنزكان : توقيف أربعة متورطين في جريمة ق…تل بينهم فتاة

إنزكان : توقيف أربعة متورطين في جريمة ق…تل بينهم…

2023-10-28 / 20:19
Photo of نواب أمريكيون يراسلون بايدن لتخفيف الرسوم الجمركية على واردات الفوسفاط المغربي

نواب أمريكيون يراسلون بايدن لتخفيف الرسوم الجمركية على واردات…

2023-10-28 / 19:44
Photo of ملتقى الفلاحة بالمغرب يتطرق لاستدامة نظم الإنتاج الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية

ملتقى الفلاحة بالمغرب يتطرق لاستدامة نظم الإنتاج الزراعي في…

2023-10-28 / 19:16
Photo of التوقيع أمام الملك على اتفاقية برنامج الوحدات الصحية المتنقلة لفائدة العالم القروي

التوقيع أمام الملك على اتفاقية برنامج الوحدات الصحية المتنقلة…

2023-10-28 / 18:15
Photo of “قضية حومة الشوك ” بطنجة..بنعزوز يكشف لـ”هبة بريس ” تفاصيل الملف ( فيديو)

“قضية حومة الشوك ” بطنجة..بنعزوز يكشف لـ”هبة بريس ”…

2023-10-28 / 17:55
Photo of في مبادرة إجتماعية.. تنظيم عملية ختان جماعي ل 90 طفلا بالسعيدية

في مبادرة إجتماعية.. تنظيم عملية ختان جماعي ل 90…

2023-10-28 / 15:51
Photo of في زيارة مفاجئة.. صديقي يحل بمكناس لتغيير مندوب المعرض الدولي للفلاحة

في زيارة مفاجئة.. صديقي يحل بمكناس لتغيير مندوب المعرض…

2023-10-28 / 13:30
Photo of بـ3 مدن.. إيقاف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين و”البوفا”

بـ3 مدن.. إيقاف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين…

2023-10-28 / 10:39

‫5 تعليقات

  2. لابد من وجود حل مشكلة عدم وجود تغطية صحية لي هؤلاء المواطنين وخصوصا المسنين فيهم

    1

  3. هناك الكتير من الناس الدين لم يستفيدون من هده التغطية الصحية ملكنا نصره الله قال في خطابه بان كل المغاربة بدون اسثتناء يستفيدون .يجب على الكل الاستفادة من هذه التغطية الصحية وبالاخص في هاته الضرفية الصعبة غلاء المعيشة .

    1

  4. هناك أناس معاقين وليس لهم دخل ولم يستفيدون من هذه التغطية.فما المطلوب منهم حتى تشملهم هذه التغطية

  5. سلام انا فقير مزوج معندي ولو ماشر عندي طلع بغيت نستفد انا مواطن مغربي شكرن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق