“ارتفاع المؤشر الإجتماعي والإقتصادي “.. إشكال يناقض ” مدخول الكرامة “

هبة بريس _ عبد الله عياش

قارب فريق التقدم والإشتراكية موضوع في غاية الأهمية ويتعلق بشريحة مهمة من المواطنين لم يستفيدوا من التغطية الصحية الإخبارية.

الفريق النيابي أدخل هذا الموضوع ردهات البرلمان بعد توجيهه سؤالا كتابيا لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية

وجاء في السؤال البرلماني الذي سطره رشيد حموني إن “شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ليست لهم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لاسيما المسنين منهم، يشتكون من عدم استفادتهم من هذه التغطية، خاصة بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “العديد منهم، إما يعيشون وسط أفراد أسرهم أو يعيشون بمفردهم، بدون معيل، في غياب أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية، وهو ما يزيد من معاناة هذه الفئة وقسوة ظروف عيشها، وحرمانها بالتالي من أحقيتها في العلاج والتطبيب، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها، بالرغم من عدم استفادتها من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم آخر، علما أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة”.

وطالب حموني الوزيرة نادية فتاح والوزير خالد آيت الطالب بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتهم لضمان تسجيل هذه الفئة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، حتى يتسنى لها الاستفادة من العلاج والتطبيب، لا سيما بالنظر للظروف الصحية والأمراض المزمنة التي تصيبها غالبا.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8