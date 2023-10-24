“ارتفاع المؤشر الإجتماعي والإقتصادي “.. إشكال يناقض ” مدخول الكرامة “
قارب فريق التقدم والإشتراكية موضوع في غاية الأهمية ويتعلق بشريحة مهمة من المواطنين لم يستفيدوا من التغطية الصحية الإخبارية.
الفريق النيابي أدخل هذا الموضوع ردهات البرلمان بعد توجيهه سؤالا كتابيا لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية
وجاء في السؤال البرلماني الذي سطره رشيد حموني إن “شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ليست لهم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لاسيما المسنين منهم، يشتكون من عدم استفادتهم من هذه التغطية، خاصة بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “العديد منهم، إما يعيشون وسط أفراد أسرهم أو يعيشون بمفردهم، بدون معيل، في غياب أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية، وهو ما يزيد من معاناة هذه الفئة وقسوة ظروف عيشها، وحرمانها بالتالي من أحقيتها في العلاج والتطبيب، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها، بالرغم من عدم استفادتها من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم آخر، علما أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة”.
وطالب حموني الوزيرة نادية فتاح والوزير خالد آيت الطالب بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتهم لضمان تسجيل هذه الفئة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، حتى يتسنى لها الاستفادة من العلاج والتطبيب، لا سيما بالنظر للظروف الصحية والأمراض المزمنة التي تصيبها غالبا.
5 تعليقات
في أسرع وقت ممكن يجب إيجاد حل لهم ولكم زجيل الشكر
لابد من وجود حل مشكلة عدم وجود تغطية صحية لي هؤلاء المواطنين وخصوصا المسنين فيهم
هناك الكتير من الناس الدين لم يستفيدون من هده التغطية الصحية ملكنا نصره الله قال في خطابه بان كل المغاربة بدون اسثتناء يستفيدون .يجب على الكل الاستفادة من هذه التغطية الصحية وبالاخص في هاته الضرفية الصعبة غلاء المعيشة .
هناك أناس معاقين وليس لهم دخل ولم يستفيدون من هذه التغطية.فما المطلوب منهم حتى تشملهم هذه التغطية
سلام انا فقير مزوج معندي ولو ماشر عندي طلع بغيت نستفد انا مواطن مغربي شكرن