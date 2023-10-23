” الأوقاف “تنفي صحة وثيقة منسوبة لها تمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد

هبة بريس _ الرباط

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صحة وثيقة منسوبة لها تمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد، تم الترويج لها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن هذه الوثيقة “مزورة جملة وتفصيلا”.

وأفادت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، بأن “بعض المواقع للتواصل الاجتماعي روجت وثيقة ورد فيها توجيه إلى مناديب الوزارة لمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد. وهي وثيقة مزورة جملة وتفصيلا”.

وأضاف البلاغ أن الوزارة “إذ تنبه إلى هذا الفعل الشنيع تَعِد بالرجوع إلى الموضوع لاحقا”.

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