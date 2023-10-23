” الأوقاف “تنفي صحة وثيقة منسوبة لها تمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد

2023-10-23 / 20:38
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هبة بريس _ الرباط

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صحة وثيقة منسوبة لها تمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد، تم الترويج لها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن هذه الوثيقة “مزورة جملة وتفصيلا”.

وأفادت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، بأن “بعض المواقع للتواصل الاجتماعي روجت وثيقة ورد فيها توجيه إلى مناديب الوزارة لمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد. وهي وثيقة مزورة جملة وتفصيلا”.

وأضاف البلاغ أن الوزارة “إذ تنبه إلى هذا الفعل الشنيع تَعِد بالرجوع إلى الموضوع لاحقا”.

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‫15 تعليقات

  5. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد ان يجعل الفتن في مابيننا وبين اخواننا في فلسطين

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  6. كلام لايصدق وليس له من الصحة وحفظ الله ملكنا الحبيب ونصره رئيس جمعية القدس مند زمن بعيد والا يومنا هذا يراقب اوضاعها اول بأول

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  7. انكم ستحاسبون امام الله عن نقطة وضعت ولو بالغلط فما بالك بالكدب لاحول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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  8. صليت الجمعتين الماضيتين.و الله الذي لا اله سواه ماذكرت فلسطين لا من بعيد و لا من قريب. الكل يخاف قول الحق في المغرب مع كامل الاسف.

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  9. يحتوي المجتمع المغربي على أصناف من المواطنين ففيهم المواطن الصالح وفيهم مواطن عالة على المجتمع يعمل لاجندة خارجية بتمويل من منظمات وهيئات تريد بنا الخراب وهناك قوم أيضا دائما يبحث عن ماهو سلبي فقط.

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  10. العادي والبادي القاصي والداني يعرف أن وزارة الأوقاف فعلت كل ما وسعها كي لا يدعو الأىمة مع فلسطين في الجمعة الأولى لم يذكروا فلسطين وكأن شيىا لم يكن ولما كثر الكلام في الجمعة الثانية سمح بالدعاء ومن يقول غير ذالك فهو كاذب

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  12. الكل يعرف ان وزير الاوقاف صهيوني ومزكى من طرف الصهاينة شيء واضح ورسمي ، فلسطين ليست في حاجة لكم ،لانه انتم اصلا اساس الاحتلال

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  13. المغاربة ليس فيهم غبي ينخدع ببلاغ أوقاف الذل و الهوان ولكن فيهم منفقين يسترزقون على حساب دماء المسلمين

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  14. محاسب وزارة الاوقاف صهيوني ، ووزارة تقدم القرابين لزوايا مشركة وتبعث بخطب الى المساجد ناهيك عن التجسس في المساجد

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  15. المساجد المغربية اصبحت تحت رحمت وزارت الاوقاف والكارتة العضما ان سبعون في المئة من المصلين لايتقنون صلاتهم ولا اصلاح ما فتهم بل اصبح الصباق على الصف الاولة وهاد راجع لتصرفت وزارت الاوقاف ليس للمصلين وقت يستفيدون من الدروس الفقهية التي كانت تكون في بعض المساجد من بعد صلات العصر او صلات المغرب المساجد مملوئة والقلوب فارغة وهاد لتضيق وسلطت وزارة الاوقاف بحجت التجمعات الارهابية ان المساجد الله والعباد الله وسيقف وزير الاوقاف امام الله ويتسئل على منع الناس من تفقهم في دينهم في بيوت الله

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