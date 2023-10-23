يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية التسجيل للحصول على “دعم المحروقات”
هبة بريس
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، وذلك تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن إطلاق عملية التسجيل سيتم ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر الجاري، عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
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5 تعليقات
ممكن تفسير
التحايل على المواطنين ، اعطاء المهنيين التعويض و الربح على ظهر المواطن ، نعطيهم مثلا مليون درهم و مدخول هذه الزيادات مضاعف من الخاسر هنا : المواطن دائما
بادرة جيدة
أتمنى سقوط ثمن المحروقات
أظن هذا من شأنه ان يخض ثمن الأسعار