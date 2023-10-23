بمشاركة أبطال مغاربة.. “غلوري” تبرمج نزالات جديدة
من المقرر عقد GLORY COLLISION 6 يوم السبت 4 نوفمبر في GelreDome في أرنهيم بهولندا، مع تشكيلة من النزالات المذهلة بمشاركة مصارعين مشهورين .
وسيتم تحديد ملك الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل بلا منازع في هذا الموعد، حيث سيواجه البطل الحالي ريكو فيرهوفن (60-10، 20 KOs) أخطر خصم له حتى الآن، بطل الوزن الثقيل المؤقت طارق “كوكي” أوسارو هولندي من أصل نيجيري. 25- 2-1، 13 كو).
وفي الحدث الرئيسي المشترك، سيتوج بطل آخر بلا منازع، دونيجي أبينا (26-9، 7 KOs) وسيواجه منافسه الشرس المغربي طارق خبابز (49-10-1، 28 KOs) الفائز في 48 نزالاً. يدخل كلا الرجلين بحزام، لكن واحد فقط سيخرج ومعه الذهب.
وستشهد فئة وزن الوسط مشاركة النجوم الأعلى تصنيفا مع عودة المغربي حميشة (40-2، 30 كو) بعد الإصابة و الفائز في نزالاته الأربع مع جلوري، الذي سيواجه دياجيلي كامارا (24-4-1، 10 كو). ) وجاي أوفرمير (29-5، 15 كو) سيواجه شيكو كواسي (41-5، 22 كو).
وسيواجه في هذه الأمسية المهمة في الوزن المتوسط، سيركان أوزكاجلايان (45-8، 36 KO) أولريك بوكيمي (31-4، 17 KO) والمغربي إلياس حموش (33-6، 7 KO) الذي فاز في معركته في Glory 89 في باريس ضد إيفان جالاز (58-10-1، 15 كو).
مواجهة ضخمة في وزن الريشة بين المصنف الأول أبراهام فيداليس (15-2، 12 KO) والرقم الثاني أحمد شيخ موسى (58-8-1، 28 KO) بالإضافة إلى مباراة مثيرة في الوزن الخفيف الثقيل بين المغربي إبراهيم البوني (41-8) -1، 22 KO) الفائز في معاركه الثلاث مع جلوري وستيفان لاتيسكو (16-2، 7 KO).
5 تعليقات
لا يجوز لعب لعبة الملاكمة لأنها محرمة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه
وصول المغرب الى نصف نهائي كأس العالم بفضل الله عزوجل أعطاه شهرة وشعبية كبيرة الحمد لله
تعاليق محترمة 🤔🤔
سؤال ايه الأخوة هل يأثم من يلعب الملاكمة