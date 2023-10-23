بمشاركة أبطال مغاربة.. “غلوري” تبرمج نزالات جديدة

2023-10-23 / 13:05
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هبة بريس

من المقرر عقد GLORY COLLISION 6 يوم السبت 4 نوفمبر في GelreDome في أرنهيم بهولندا، مع تشكيلة من النزالات المذهلة بمشاركة مصارعين مشهورين .

وسيتم تحديد ملك الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل بلا منازع في هذا الموعد، حيث سيواجه البطل الحالي ريكو فيرهوفن (60-10، 20 KOs) أخطر خصم له حتى الآن، بطل الوزن الثقيل المؤقت طارق “كوكي” أوسارو هولندي من أصل نيجيري. 25- 2-1، 13 كو).

وفي الحدث الرئيسي المشترك، سيتوج بطل آخر بلا منازع، دونيجي أبينا (26-9، 7 KOs) وسيواجه منافسه الشرس المغربي طارق خبابز (49-10-1، 28 KOs) الفائز في 48 نزالاً. يدخل كلا الرجلين بحزام، لكن واحد فقط سيخرج ومعه الذهب.

وستشهد فئة وزن الوسط مشاركة النجوم الأعلى تصنيفا مع عودة المغربي حميشة (40-2، 30 كو) بعد الإصابة و الفائز في نزالاته الأربع مع جلوري، الذي سيواجه دياجيلي كامارا (24-4-1، 10 كو). ) وجاي أوفرمير (29-5، 15 كو) سيواجه شيكو كواسي (41-5، 22 كو).

وسيواجه في هذه الأمسية المهمة في الوزن المتوسط، سيركان أوزكاجلايان (45-8، 36 KO) أولريك بوكيمي (31-4، 17 KO) والمغربي إلياس حموش (33-6، 7 KO) الذي فاز في معركته في Glory 89 في باريس ضد إيفان جالاز (58-10-1، 15 كو).

مواجهة ضخمة في وزن الريشة بين المصنف الأول أبراهام فيداليس (15-2، 12 KO) والرقم الثاني أحمد شيخ موسى (58-8-1، 28 KO) بالإضافة إلى مباراة مثيرة في الوزن الخفيف الثقيل بين المغربي إبراهيم البوني (41-8) -1، 22 KO) الفائز في معاركه الثلاث مع جلوري وستيفان لاتيسكو (16-2، 7 KO).

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‫5 تعليقات

  3. وصول المغرب الى نصف نهائي كأس العالم بفضل الله عزوجل أعطاه شهرة وشعبية كبيرة الحمد لله

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