مالية 2024.. الزيادة في رسم استيراد السجائر الإلكترونية

2023-10-23 / 12:23
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هبة بريس

أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المشروع ينص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.

ووفق ذات المذكرة، فسيطبق على هذه السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال نفس رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى برسم السنة المالية 2023.

كما يقترح المشروع الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك من 2,5 إلى 30 في المئة، وذلك في إطار تعبئة موارد مالية للميزانية العامة للدولة.

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‫10 تعليقات

  10. نحن في حاجات كتيرة تنفع البلد وشعبه بدلا من هده السجائر الإلكترونية السامة

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