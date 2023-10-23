سامية أحمد تكشف مستجدات في قضية سرقة سيارتها

2023-10-23 / 13:47
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية سامية أحمد عبر حائطها الفايسبوكي عن مستجدات في قضية سرقة سيارتها من أمام منزلها.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:”كم سعدت اليوم عندما اتصل بي مسؤول أمني من “مصلحة مكافحة العصابات” بولاية أمن طنجة يخبرني بأنه تم القبض على الجاني وبأنهم عثروا على سيارتي”.

وواصلت قائلة:”كل الشكر والتقدير والاحترام لرجال الأمن في المصلحة المذكورة وقبلهم المصلحة التي تعرفت على الجاني عبر التقاطه بكاميرات المراقبة، كلهم سهروا على تتبع القضية وبذلوا جهدا كبيرا في البحث عن سارق سيارتي إلى أن عثروا عليها”.

وأضافت قائلة:”صحيح أنني تألمت وحزنت عندما سرقت سيارتي، لكن العثور عليها جعلني أشعر بأن هناك رجال صالحين يسهرون على أمننا وأمن ممتلكاتنا من أيدي الجناة”.

واختتمت قائلة :”فشكرا مجددا لهم و الشكر موصول لوسائل الإعلام المختلفة التي تابعت و نشرت الخبر ولكم صديقاتي و أصدقائي على تضامنكم معي في هذه المحنة التي مرت بسلام بعد توتر وقلق”.

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