اختتام مهرجان هوارة الدولي للمسرح بتكريم عزيز بودربالة

القسم الفني : هبة بريس

أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، الذي نظم بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة، وذلك بتكريم النجم الرياضي عزيز بودربالة.

وقد تم الاحتفاء بنجم الأسود السابق، نظير الأعمال الاجتماعية التي يقدمها لدى المجتمع المدني، ودعمه للفن والفنانين في كثير من المحطات، فضلا عن كونه فنانا وصديق الفانين، وأيضا بمناسبة ارتقاء المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة، وتألقه اللافت.

وكانت احتفالية الاختتام التي شهدت حضورا لنخبة من نجوم المسرح وممثلي المجلس الجماعي أولاد تايمة والسلطة المحلية وممثلي وسائل الاعلام، مواتية لاستحضار بعض النجوم المغاربة الذين مهدوا الطريق للنجوم الحاليين، باعتبار المسار الرياضي والفني، لديهما قواسم ورهانات مشتركة، تتمثل في تحقيق الإشعاع والترويج للسياحة الوطنية.

كما شهد اختتام الدورة، التي أقيمت على مدى أربعة أيام، بعرض مسرحية ”قوم قرقبيس” لفرقة ألوان للمسرح من أولاد تايمة، إضافة الى حفل موسيقي، تضامنا مع القضية الفلسطينية، احياه الفنانان عبد اللطيف لطفي وعبد الهادي الحيداوي مع عرض فيديو لاقوى لحظات الدورة.

وعرفت هذه التظاهرة المسرحية، التي ينظمها منتدى أنفاس للثقافة والفن بشراكة مع جماعة أولاد تايمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، عرض عدة مسرحيات من داخل وخارج المغرب.

كما تميزت الدورة، بتكريم الفنان والكوميدي انس المشاتي ابن منطقة سوس، فضلا عن أنشطة خصبة ابرزها تنظيم ندوة وطنية حول دور الإعلام والوسائط الفنية في التعريف بالقضايا الوطنية، ولقاءات مفتوحة مع ضيوف الدورة، وتقديم وتوقيع مؤلفات مسرحية، وورشات لفائدة عشاق أبو الفنون..

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