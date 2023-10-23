انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية في هذا التاريخ

2023-10-23 / 11:40
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القسم الفني: هبة بريس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي دورة جديدة للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية ما بين 27 و31 أكتوبر 2023، وذلك بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل – قطاع الثقافة، المسرح الوطني محمد الخامس، المكتب المغربي للسياحة وشركة ”الشاوي بوا”.

ويعتبر المهرجان المنظم سنويا بمدينة الرباط منصة للقاء والتكوين والتبادل بين الشباب المحترفين، وخريجي وأساتذة المعاهد العليا للفن الدرامي عبر العالم.

 وتعرف هذه الدورة مشاركة عشرة عروض مسرحية مقدمة من طرف المعاهد العليا للفن الدرامي للبلدان التالية : جامعة الموسيقى، المسرح والوسائط لهانوفر (ألمانيا)، المدرسة الوطنية العليا للفن الدرامي لمونبوليي (فرنسا)، المعهد العالي للفن الدرامي بالقاهرة (مصر)، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الرباط (المغرب)، جامعة الفنون بأوتريخت (هولاندا)، المركز الجامعي للمسرح لمكسيكو (المكسيك)، مدرسة السينما لودز (بولونيا)، المدرسة الوطنية للفنون ومهن الثقافة بدكار (السينغال) و المعهد الوطني للفنون بنواكشوط (موريتانيا).

وككل سنة، يعتمد المهرجان على لجنة تحكيم تتألف من مهنيين ومختصين  في الميدان الفني، لجنة تحكيم يترأسها الدكتور  محمد بوبو، كاتب مسرحي، أستاذ باحث ورئيس سابق لشعبة التنشيط الثقافي، كاتب عام ومدير الدراسات سابقا بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط (المغرب)، ماري تيريز درامو، أستاذة باحثة بالمعهد العالي للفنون موري كونتي دو دوربيكا (غينيا)، ديكو عبدول، المدير العام للمعهد الوطني لنواكشوط (موريتانيا)، الأستاذة سناء شدال، فنانة سينوغرافية ومخرجة (المغرب)، وحيد شكيب، ممثل، مخرج ومؤطر متخصص في المسرح والتربية (فرنسا).

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