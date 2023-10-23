استشهاد لاعب فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة
هبة بريس - وكالات
أعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، استشهاد “نظير عطا النشاش” لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، جراء القصف الإسرائيلي لمنزل أسرته في قطاع غزة.
وقالت اللجنة على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”: “استشهد نظير عطا النشاش لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، السبت، إثر القصف الوحشي المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري”.
ومنذ 7 أكتوبر الجاري، استشهد 6 لاعبين فلسطينيين وهم عبد الحفيظ المبحوح، لاعب المنتخب الوطني للجودو، وعمر أبو شاويش، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية”.
كما استشهد أيضاً، باسم النباهين، لاعب نادي البريج لكرة السلة، ومحمد الدلو، رئيس اتحاد كرة الطاولة، ورشيد دبور لاعب نادي أهلي بيت حانون والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم.
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6 تعليقات
الله يرحمهم جميعا
الصبر والسلوان لي اهله وانشاالله في الجنة والنصر لي وطنه واهله من بعده
ان لله وانا اليه راجعون رحمهم الله جميعا وجعل الله مثواهم الجنه
يارب العالمين ارحمهما وانصر اللهم الباقين فيهم علا عدوهم وعدوك علا ارضك طيبة
جعلك الله بجواري الانبياء والصحابة الابرار وجوار الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام
عوضكم الله في شهدائكم خيرا ونصرا لي فلسطين انشاالله