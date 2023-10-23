استشهاد لاعب فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، استشهاد “نظير عطا النشاش” لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، جراء القصف الإسرائيلي لمنزل أسرته في قطاع غزة.

وقالت اللجنة على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”: “استشهد نظير عطا النشاش لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، السبت، إثر القصف الوحشي المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري”.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، استشهد 6 لاعبين فلسطينيين وهم عبد الحفيظ المبحوح، لاعب المنتخب الوطني للجودو، وعمر أبو شاويش، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية”.

كما استشهد أيضاً، باسم النباهين، لاعب نادي البريج لكرة السلة، ومحمد الدلو، رئيس اتحاد كرة الطاولة، ورشيد دبور لاعب نادي أهلي بيت حانون والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1