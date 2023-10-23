زيادات ضريبية جديدة في الماء والكهرباء والسكر ونقل المسافرين والبضائع
من المرتقب أن يخلق مشروع قانون المالية 2024 الجدل في البرلمان، بعدما قررت الحكومة فرض زيادات ضريبية وجبائية جديدة ستشمل بعض المواد التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن.
واقترح مشروع قانون المالية، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من الخدمات العمومية، ومن ضمنها الماء والكهرباء والسكر والنقل.
المشروع حمل تعديلات على مستوى عدد من المواد، حيث اقترح الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المحدد حاليا في 7 بالمائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.
و أضاف المشروع، أنه سيتم رفع سعر الضريبة المتعلقة بالماء وخدمات التطهير السائل، على التوالي إلى 8 و 9 و 10 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
كما أضفى المشروع زيادة ثانية، من 14 بالمائة على الضريبة المطبقة على الطاقة الكهربائية، لترتفع إلى 16 و 18 و 20 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ورفع المشروع من سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 بالمائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، إلى 8 و 9 و 10 بالمائة خلال سنوات 2024 و 2025 و 2026.
واقترح أيضا، رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات نقل المسافرين والبضائع والبالغة حاليا 14 بالمائة، إلى 16 و 18 و 20 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
17 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
حكومة عيقت خصنا نوضو نحتجوا
لبسالة هادي والله
كولشي ديتوه واش خليتونا
كما يقول المثل ماحد اليتيم تايبكي….
حكومة الكوارت
المشكل ماشي في الحكومة.لان المواطن هو من صوت ل اخنوش ورباعتوا.المشكل في الشعب وعدم الاحتجاج والتظاهرات بطريقة سلمية راقية
مالكم على هاد لعياقة حشمو شوية واش كاتسناونا نحتجوا
لا لا من الواجب بل من الضروري رفع الضريبة على القيمة المضافة على جميع المواد الغذائيه والماء والكهرباء الى 50 في المائة. هد الحكومة احسن حكومة مند الاستقلال
اش. هادشي. الموظفين. زيدون. ليهم. والمساكن. حرقتوهم. بالطريقة. وفاين. هاد. الخدمة. وفاين. هاد. الموعاونة. لي. دولة. كاتعاول. المسكين. كاتجي. غير. في. المساكن. ان. الله. نطلب. الحق. يحكمعلينا جميعاً
ماحاس بالمزود غير لي مضروب بيه اما هما راهم مفطحين مع روسهم
اللهم انا هذا منكر الزيادة فالاجرة والو مكاينش باش تبنو تيرانات الكرة موجود حنا هما اسبانيا ولا البرتغال اللهم انا هذا منكر
الحكومة تتعامل بالعدالة الإجتماعية والمساواة قررت الزيادة في الضريبة على السيحارة والمشروبات الكحولية لازم تكون عادلة مع المستهلك اي كان نوعه وتزيد في المواد الأساسية
حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله السلامة والعافية والعمر القصير ونتركها لكم خالية حتى تعيشون فيها بدون هدا المواطن المسكين
فعلا ان لله وان اليه راجعون ماتت الحيات ودهبت خيراتها ورخائها ولم يعد هناك الا الغلاء في كل شيء
يريدون منا الانتحار واللعياد بالله لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
هاد الحكومة كتقلب اعلا رزوزي او شكون فينا كيبغي ارزوزي او العظة ديالو الله ايدير شي تويل انتاع الخير