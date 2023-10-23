الجيش الإسرائيلي: عدد المحتجزين في غزة يبلغ 222 شخصا

2023-10-23 / 09:46
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هبة بريس - وكالات

رفع الجيش الإسرائيلي من عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد يبلغ 212.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن “عدد المحتجزين المؤكد في غزة 222″، فيما قالت حركة حماس في وقت سابق إن عدد الأسرى في غزة يقدر بحوالي 250، بينهم 200 بأيدي عناصر القسام، ونحو 30 بأيدي فصائل أخرى، فيما أشار الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة سابقا إلى أن “22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي” حتى الآن.

وأضاف: “لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا”.

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‫9 تعليقات

  4. على الحماس عدم أعطاهم إلى إسرائيل اما حسن المعاملة فلا نتحدث عنها لأن كتائب القسام تعرف ماذا قال ديننا الحنيف في ذالك

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