طقس الإثنين.. تساقطات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس رعدي مصحوب بأمطار أو زخات مطرية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة لها والجنوب الشرقي ومنطقة السايس والمنطقة الشرقية، وكذا شرق كل من سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف.

ويرتقب نزول أمطار أخرى أو زخات أحيانا رعدية بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة طنجة وغرب الساحل المتوسطي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق منطقة الريف-الغربي وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما إلى قوية بجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و21 درجة بالقرب من السواحل والأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستعرف درجات الحرارة انخفاضا خلال النهار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز حيث سيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال الصباح.

وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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