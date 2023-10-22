وادو..المنتخب الوطني لايملك المقومات للفوز بكأس افريقيا
قطَّر اللاعب السابق للمنتخب الوطني “عبد السلام وادو”، الشمع على المنتخب الوطني، منتقذا مشاركاته الكروية الأخيرة بعد كأس العالم، التي لاتمنحه الثقة للفوز بكأس أمم افريقيا المقبلة.
وقال وادو: “على المنتخب المغربي الآن النزول من السحاب”، خاصة وأن الظروف في ‘الكان’ ستكون مختلفة عما كان عليه الحال في كأس العالم، والكل يعلم أنه من الصعب دائما ترشيح منتخبات بلدان شمال أفريقيا عندما تقام المسابقة في أدغال أفريقيا.
وتابع وادو بالقول: إن أسود الأطلس غير مرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”، مشيرا في حوار مع موقع “وين وين” القطري إلى أن “المنطق يقول إن المنتخب المغربي من بين المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، بالنظر إلى نتائجه وعروضه خلال كأس العالم الماضية، مستطردا بالقول: ” بكل صدق، حسب رأيي المغرب ليس مرشحًا، لأنه وبكل بساطة، كأس أمم أفريقيا هي نوع مختلف من المسابقات”.
24 تعليقات
من فضلكم يا صحافتنا لا تنشروا سموم مثل هذا المريض . كنا قد نسيناه لماذا بعثتموه لنا من جديد. حتى وإن نشر سطوري او غيره يجب ان يبقى نكرة.
تحية خالصة للمدرب الوطني والمنتخب الوطني. ومتمنياتنا له بالتوفيق ان شاء الله. اما بالنسبة لوادو لا اعترف به بالنسبة الي نكرة ولا يشرفني التعليق عن تفاهاته. وشكرا
هداالشبه اللاعب الدي بغرف سمومه من مستنقع الكابراناتلك يكن له في يوم من الأيام مؤهلات لاعب يستحق المنتخب المغربي ومعروف كيف كان يحصل على عضويته داخل المنتخب فنرجو ان لا تساهم جريدتكم في إحباط الهمم
سبحان الله هاد وادو تقول جزائري ما شي مغربي، المهم حنا الى مسهلش الله في كأس إفريقيا حنا كتبنا التاريخ بالتأهل لربع نهائي كأس العالم في قطر و فزنا بتنظبم امم إفريقيا و كأس العالم وما أدراك ما كأس العالم، هاد وادو مرة مرة كيدق على الجامعة و يقول لهم راني هنا ضبرو لي على شي بوسط فين نصور الملايين.