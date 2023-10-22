وادو..المنتخب الوطني لايملك المقومات للفوز بكأس افريقيا

2023-10-22 / 23:56
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هبة بريس_ الرباط

قطَّر اللاعب السابق للمنتخب الوطني “عبد السلام وادو”، الشمع على المنتخب الوطني، منتقذا مشاركاته الكروية الأخيرة بعد كأس العالم، التي لاتمنحه الثقة للفوز بكأس أمم افريقيا المقبلة.

وقال وادو: “على المنتخب المغربي الآن النزول من السحاب”، خاصة وأن الظروف في ‘الكان’ ستكون مختلفة عما كان عليه الحال في كأس العالم، والكل يعلم أنه من الصعب دائما ترشيح منتخبات بلدان شمال أفريقيا عندما تقام المسابقة في أدغال أفريقيا.

وتابع وادو بالقول: إن أسود الأطلس غير مرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”، مشيرا في حوار مع موقع “وين وين” القطري  إلى أن “المنطق يقول إن المنتخب المغربي من بين المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، بالنظر إلى نتائجه وعروضه خلال كأس العالم الماضية، مستطردا بالقول: ” بكل صدق، حسب رأيي المغرب ليس مرشحًا، لأنه وبكل بساطة، كأس أمم أفريقيا هي نوع مختلف من المسابقات”.

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‫24 تعليقات

  1. هكذا قالوا عن اسود الأطلس قبل بداية كاس العالم في قطر فمن الخطأ ان تحكم عن شىء لا علم لك به

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  2. سير يا كلب الكراغلة سير يا كلب المال شراوك الكراغلة بجوج فرانك باش تولي تسب بلادك قول هاد الهدرة لمك و الشعب الكرغولي الدي يسطف على المواد الغدائية متل الكلاب الضالة والقطط

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  3. عبد السلام وادو نذير شؤم على البلاد الذي يعمر فيها…كان في المغرب قبل 2020 فكانت نتائج المغرب قاريا و دوليا متوسطة و مخيبة…انتقل الى الجزائر بداية 2020 فغابت و ودعت الجزائر كاس افريقيا 2019 بنتئج مخيبة جدا …شتنبر 2020.رجع الى المغرب و بالضبط وجدة…منذ ذلك الحين و مولودية وجدة في المؤخرة…مارس 2021 رجع الى الجزائر و تملق لها و اركبوه مؤخرة الحافلة فكانت نتيجة الجزائر اقصاؤها من الدور الاول بالكامرون و منذ ذلك الوقت و اتحادية الجزائر تتخبط..كلمة وادو نذير شؤم اقتبستها من المواطنين الجزائريين..قالوا له بالحرف المغرب قدم لك كل شيء و تنكرت لخير بلدك ..ها العار خلي الجزائر عليك ف التيقار..

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  4. لو كانت لوادو الخائن الثقة لفزنا بالكأس عندما كان لاعب المنتخب،لكن مع أصحاب النيق النقية و منتخب الساجدين سنفوز انشاء الله، ونحن لا نريد راي من يخون وطنه،واتمنى من الاعلام المغربي تجنب الحديث عن هذا النوع

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  6. ادهب يا المتعوس عند اسيدك الكبرانت والمنتخب الوطني لايشرفه ان تتكلم عنه انت مج ارد قزم من لاقزام

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  11. وهل وادو بقي مواطنا مغربيا؟ حتى يقول ماذا يجب وماذا لا يجب. كان عليه أن ينظر إلى منتخب الجزائر الذي يحب

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  14. هاذا اكبر .. ولحاس في العالم ….لماذا تسالونه ..دائما ضد المغرب في كل المجالات يمشي … اللحاس لآخر شكون هذا واشنو دار …

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  16. السلام عليكم لا تركزون ولا تنصتو ولا تسمعو لهذا عديم الضمير يوم كان يلعب في المنتخب الوطني المغربي كان يقول منتخبنا الوطني المغربي و الآن أصبح يقول المغرب حاف انسان انانيومناااااافق

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  17. شخصيا لا احب هذا الشخص و اظنه عميل للجزائر او متملق لهم.
    لا يهمني رأيه كيفما كان.

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  19. يجب على المنصات الاعلامية المغربية الا تهتم باقوال هذا الخاءن ، اذا نحن نهتم بما يقول فسيحصل له الشرف ، فالعرب كلهم يشجعون الفريق المغرب الا هذا الكلب ، اش عطى للمغرب من قبل؟

  20. ماشي مشكل واخا منربحوش كأس افريقيا غنبقاو دائما نشجعو منتخبنا ونساندو الركراكي ولد البلاد ماشي بحالك الكلب الخائن غتبقى دائما كلب تنبح معندك قيمة

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