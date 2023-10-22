وادو..المنتخب الوطني لايملك الثقة للفوز بكأس افريقيا

2023-10-22 / 23:56
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هبة بريس_ الرباط

قطَّر اللاعب السابق للمنتخب الوطني “عبد السلام وادو”، الشمع على المنتخب الوطني، منتقذا مشاركاته الكروية الأخيرة بعد كأس العالم، التي لاتمنحه الثقة للفوز بكأس أمم افريقيا المقبلة.

وقال وادو: “على المنتخب المغربي الآن النزول من السحاب”، خاصة وأن الظروف في ‘الكان’ ستكون مختلفة عما كان عليه الحال في كأس العالم، والكل يعلم أنه من الصعب دائما ترشيح منتخبات بلدان شمال أفريقيا عندما تقام المسابقة في أدغال أفريقيا.

وتابع وادو بالقول: إن أسود الأطلس غير مرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”، مشيرا في حوار مع موقع “وين وين” القطري  إلى أن “المنطق يقول إن المنتخب المغربي من بين المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، بالنظر إلى نتائجه وعروضه خلال كأس العالم الماضية، مستطردا بالقول: ” بكل صدق، حسب رأيي المغرب ليس مرشحًا، لأنه وبكل بساطة، كأس أمم أفريقيا هي نوع مختلف من المسابقات”.

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