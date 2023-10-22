اسرائيل: لا تغيير في موقفنا من مغربية الصحراء
مجرد ما أن ظهرت خريطة المملكة المغربية يتوسطها خطا في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، حتى خرجت أصوات معادية لوحدتنا الترابية لتصطاد في الوحل وتغرد خارج السرب، زعما منها أن اسرائيل تراجعت عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء.
فما أن تناسلت هذه الأخبار البائسة، حتى جاء الرد سريعا ليصفع هؤلاء السابحين في الأحلام، حين أكد “ليئور بن دور” المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، على أن “لا تغيير في موقف إسرائيل حول سيادة المغرب على كامل أراضيه”، موضحا أن “الخريطة في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هي خريطة قديمة لا تعكس على الإطلاق موقفنا الواضح تجاه هذه المسألة”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن “اعتراف حكومة إسرائيل بسيادة المملكة على أراضيها قد تم توضيحه رسميًا في إعلان رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو منذ 3 شهور عن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، وأن الخريطة التي ظهرت في مكتب رئيس الحكومة، هي خريطة قديمة لا تعكس على الاطلاق موقف اسرائيل الواضح تجاه هذه المسألة.
7 تعليقات
لنكن موضوعيين, اعتقد انه عمل متعمد والدولة العبرية تريد ارسال رسالة مشفرة للحكومة المغربية.
المغاربۃ لیسوا حاجۃ الی اعترافک بمغربیۃ الصحراء یا سفاح ، مجرم الحرب، سفاک دماء الاطفال والشیوخ والنساء۔ المغاربۃ الاحرار والرجال الابطال وشرفاء بلدنا الحبیب لا یشرفھم اطلاقا اعتراف صھیونی متطرف ، محتل ومغتصب للارض العربیۃ بمغربیۃ صحرائنا۔ فھی فی حضن وطنھا ووطنھا یحتضنھا والمغاربۃ البواسل لا یفرطون ولو فی حبۃ رمل منھا احب من احب وکرہ من کرہ، فنحن فی غنی تام عن اعترافات لا تشرف المغاربۃ الشجعان ولک کل التقدیر والاحترام ۔
ماشاء الله يبدوا انكم تدافعون عن اخوانكم الصهاينة
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem…and you, you can do it
أصلا لا نحتاج كمغاربة لاعترافكم بمغربية الصحراء.. بكل بساطة نحن لا نعترف بدولتكم المحتلة الظالمة.. الصحراء مغربية رغم أنفكم ..
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ولا يهمنا اعتراف سفاكي الدماء مغربية الصحراء أما القول بأن هذه الخريطة قديمة فهو هراء وكذب لأنه من المفترض أن السياسيين يدققون في كل شيء قبل بث أي صورة وأعتقد بأن هذا استفزاز للمغاربة بعد ما شهده المغرب من مظاهرات التأكيد لشعب غزة ويا جبل ما يهزيك ريح
Free free Palestine- Boycott Israël !!!