طنجة…قوة الرياح تجبر طائرة على الهبوط

2023-10-22 / 19:50
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هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر عليمة، عن معطيات تفيد بأن طائرة تابعة لطيران العربية، اضطرت اليوم الأحد إلى الهبوط بفعل قوة الرياح بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، مما أدى إلى تسجيل خسائر مادية في محركها.

الطائرة التي كانت قادمة برشلونة، قد واجهت صعوبة أثناء عملية هبوطها بسبب سوء الأحوال الجوية وقوة الرياح، مما أفضى إلى هبوط خاطئ وتضرر محركها بشكل بالغ.

ويذكر، أن الرياح والعواصف الرملية التي تعرفها عدد من مدن المملكة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، قد خلفت العديد من الخسائر المادية في تلك المناطق.

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