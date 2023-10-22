حرب غزة…هل ستتدخل ايران أم أنها ستكتفي بالوعد والوعيد؟
قال وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” اليوم، إن المنطقة على شفا حفرة من كتلة نار ملتهبة وكأنها برميل بارود، محذرا من اتساع رقعة الحرب الطاحنة بين اسرائيل وقطاع غزة، قالها مسؤول الدبلوماسية الخارجية أكثر من مرة وفي كل مناسبة، في الوقت الذي تباينت فيه الآراء بين تدخل مباشر من ايران في الحرب، وبين ما اعتبر أن الأخيرة اعتادت العزف على وثر التهديد والوعيد دون أن تقحم نفسها بشكل مباشر في الحروب، بل تكتفي عادة بتسليح أذرعها المنتشرة بالمنطقة.
فمنذ واقعة ” طوفان الأقصى” التي رحبت بها ايران ووصفت نتائجها بالمبهرة، يبدو أن الأخيرة تراهن على التدخل المنفرد لحزب الله في حالة ما أن أقدمت اسرائيل على عملية برية واسعة، حيث من المرجح أن تفتح جبهات أخرى عراقية أو سورية أو يمنية دون أن تدخل هي بشكل مباشر، وهو السيناريو الذي حذرت منه أمريكا وهددت بأنها لم تقف مكتوفة اليدين في حالة اتساع رقعة الحرب.
في المقابل، رجح خبراء عسكريون امكانية تدخل ايران في حالة واحدة، حينما يتعلق الأمر بتعرضها لهجوم بشكل مباشر، وهذا سيناريو سيكون مخالفا لما اعتادت عليه إيران التي تتبنى سياسة نقل المعارك إلى خارج الأراضي.
رأي آخر يقول بأن إيران ليست لها مصلحة في خوض حرب واسعة النطاق مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكن لديها ضرورة قوية للرد رمزيا، إما من خلال حزب الله أو من خلال وكيل آخر.
وبالنسبة لإيران واحتمال دخولها الحرب يقول خبراء ومحللون، بأن ذلك يعد خطا فادحا ودقيقا يجب عليها موازنته، وهناك احتمال أن يؤدي الرد الإيراني مع ذلك إلى رد فعل إسرائيلي أو أميركي قوي انتقاميا قد يطيح بنظام خامنئي، وهذا سيناريو مستبعد في ظل تبني ايران لسياسة ” التحريض” والدعم من تحت الطاولة والظهور بمظهر المناور واللاعب القوي على الساحة الدبلوماسية….فهل ستفي ايران بوعودها، أم أنها ستترك غزة تحترق؟
11 تعليقات
إيران لن تتدخل بشكل مباشر…ستدفع ببيادقها العرب في كل من لبنان والعراق واليمن للتصعيد وتجني هي الثمار دون أن رصاصة واحدة ولا نقطة دم ….انهم خبثاء وغبي من يثق بهم
انها مخادعة ومنافقة ولن تستطيع مواجهة لا اسراءيل ولا أمريكا عليها ان تختبأ في حجرها نعلة ألله عليهم
نسأل الله حظ موفق لي اهل غزة
يد واحدة لا تسفق ولا تسفع ولا تحمل ولا تتحمل ولكم واسع الرأي
نريد حل لهده الحرب الدامية التي دهبت فيها ارواح بريئة حل يورضي الجميع
اللهم انصر الاسلام والمسلمين والصبر لأهل فلسطين
نعم قد قالها رئيس الدفاع الصهيوني غالانت إنها الحرب الاخيرة وستكون بإذن الله حربكم الاخيرة التي لا تقوم لكم بعدها قائمة وستنحدرون وستُغلبون وتُحشرون الى جهنم وبئس المهاد..وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
لن تتدخل إيران ولا هم يحزنون.
اللهم أكن في عون غزة أما الاعتماد على إيران والعرب والمسلمين . فلن يجدي نفعا ولن تتدخل . نسمع ضجيج ولا نرى فعلا الكل يخاف من امريكا والغرب . حتى التأييد الكامل لا يستطيعون ان يعلنوا عنه بينما امريكا والغرب تعلن تاييدها لإسرائيل بكل فخر واعتزاز وتهدد الدول التي لاتؤيد ها . يجب على حماس ان تعتمد على نفسها .حتى السلطة الفلسطينية تخلت عنها فصارت تؤيد امريكا والغرب وتغني على موالهم وتسير على هواهم حتى لايقطعوا عنها المساعدات والفتات الذي ترميه لهم امريكا والدول الغربية حبدا لو أغلق العرب افواههم .
منذ متى كان الرافضة عونا للمسلمين و سندا لهم و التاريخ شاهد على ذلك ناهيك عما فعلته ايران بالعراقيين و السوريين و الفلسطينيين انفسهم في العراق
يفترض ان يتدخل جيران ايران المقربين(جغرافيا…)الى غزة ، الاكتفاء بالتفرج يزيد الوضع تفاقما