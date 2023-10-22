حرب غزة…هل ستتدخل ايران أم أنها ستكتفي بالوعد والوعيد؟

2023-10-22 / 19:04
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هبة بريس_ الرباط

قال وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” اليوم، إن المنطقة على شفا حفرة من كتلة نار ملتهبة وكأنها برميل بارود، محذرا من اتساع رقعة الحرب الطاحنة بين اسرائيل وقطاع غزة، قالها مسؤول الدبلوماسية الخارجية أكثر من مرة وفي كل مناسبة،  في الوقت الذي تباينت فيه الآراء بين تدخل مباشر من ايران في الحرب، وبين ما اعتبر أن  الأخيرة اعتادت العزف على وثر التهديد والوعيد دون أن تقحم نفسها بشكل مباشر في الحروب، بل تكتفي عادة بتسليح أذرعها المنتشرة بالمنطقة.

فمنذ واقعة ” طوفان الأقصى” التي رحبت بها ايران ووصفت نتائجها بالمبهرة، يبدو أن الأخيرة تراهن على التدخل المنفرد لحزب الله في حالة ما أن أقدمت اسرائيل على عملية برية واسعة، حيث من المرجح أن تفتح جبهات أخرى عراقية أو سورية أو يمنية دون أن تدخل هي بشكل مباشر،  وهو السيناريو الذي حذرت منه أمريكا وهددت بأنها لم تقف مكتوفة اليدين في حالة اتساع رقعة الحرب.

في المقابل، رجح خبراء عسكريون امكانية تدخل ايران في حالة واحدة، حينما يتعلق الأمر بتعرضها  لهجوم بشكل مباشر، وهذا سيناريو سيكون مخالفا لما اعتادت عليه إيران التي تتبنى سياسة نقل المعارك إلى خارج الأراضي.

رأي آخر يقول بأن إيران ليست لها مصلحة في خوض حرب واسعة النطاق مع إسرائيل والولايات المتحدة،  لكن لديها ضرورة قوية للرد رمزيا، إما من خلال حزب الله أو من خلال وكيل آخر.

وبالنسبة لإيران  واحتمال دخولها الحرب يقول خبراء ومحللون،  بأن ذلك يعد خطا فادحا ودقيقا يجب عليها موازنته، وهناك احتمال أن يؤدي الرد الإيراني مع ذلك إلى رد فعل إسرائيلي أو أميركي قوي انتقاميا قد يطيح بنظام خامنئي، وهذا سيناريو مستبعد في ظل تبني ايران لسياسة ” التحريض” والدعم من تحت الطاولة والظهور بمظهر المناور واللاعب القوي على الساحة الدبلوماسية….فهل ستفي ايران بوعودها، أم أنها ستترك غزة تحترق؟

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