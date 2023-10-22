الطرق السريعة بالمغرب تحذر زبناءها من سوء أحوال الطقس

2023-10-22 / 18:37
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هبة بريس_ الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السريعة بالمغرب أن الشبكة الوطنية للطرق السريعة سجلت هبوب رياح مع نافخات الغبار تزامن مع عودة العطل المدرسية داعية إلى اليقظة الكاملة.

وأضافت الشركة أنها عبأت فرق الدوريات وفرق الصيانة وفرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمراقبة الشبكة والتدخل في أسرع وقت ممكن، مع تعبئة غرف التحكم للحصول على تعليقات معلومات المرور في الوقت الفعلي والتنسيق الفعال مع جميع أصحاب المصلحة، مع نشر نظام اتصالات من خلال إشارات الرسائل المتغيرة على شبكة الطرق السريعة.

وأعلنت الشركة عن تسجيل ثلاث حوادث على الطريق السيار بن جرير – شيشاوة، وتدخلت فرق ADM وفرق الدرك الملكي والحماية المدنية لمساعدة المستعملين وتأمين المحيط.

وحرصا على سلامة المستخدمين، قامت ADM، بالتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي، بتنفيذ تحويلين، أحدهما نحو محطة تحصيل رسوم تارغا للمستخدمين القادمين من اتجاه أكادير، والآخر نحو محطة بن جرير للمستخدمين القادمين من أكادير. اتجاه الدار البيضاء، فضلا عن إغلاق مداخل الطريق السريع من جهة التدمرية ومحطة تارغا.

وسجلت أضرار مادية أخرى على الطريق، من بينها إزالة الإشارات المرورية وأعمدة الإنارة وتقطيع الكابلات الكهربائية.

وتم رفع جميع هذه التحويلات على محور بن جرير – شيشاوة وإزالة التعطيلات المادية وإعادة حركة المرور على الساعة الخامسة مساء.

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‫6 تعليقات

  2. هدا قدر الله ومناخ الطبيعة لامانع في انتظار بعض الوقت الا ان تهدأ الرياح بعض شيء

  4. كالو ناس زمان اللمهل كيوسل الواحد يسنا حتى تفوت هاد اللعجاج او يتوكل علا الله

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