حرب غزة…حتى الموتى لم يجدوا مكانا للدفن

م. منفلوطي_ هبة بريس

في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة، ومع ارتفاع ضحايا هذه الحرب غير المتكافئة، لاحت في الأفق أزمة أخرى تنضاف إلى أزمات الغذاء والدواء والماء، تلك المتعلقة بقلة القبور والأكفان وأكياس الموتى مقارنة مع عدد ضحايا الغارات الجوية المكثفة.

وقد ناشدت السلطات المحلية في قطاع غزة المجتمع الدولي بوقف القصف الجوي الذي رفع من منسوب القتلى في صفوف المدنيين، حتى إن المقابر لم تعد تكفي لاستقبال جثت الموتى، داعية إلى توفير ما يلزم من “أكياس الموتى” المستخدمة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مرورا بالأكفان، مشيرة إلى أن القبور بدورها فاضت بالجثث

وأمام هذا الوضع، التجأت السلطات بغزة إلى تفعيل ماتطلق عليها ب”مقبرة الطوارئ” كخيار بديل للدفن في “قبور جماعية”، هذا في الوقت الذي لازال القصف متواصلا على قطاع غزة بالموازاة مع ذلك، ترابط الذبابات استعدادا لاجتياح بري، أمام تحد كبير من قبل كتائب القسام التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها مستعدة لكافة السيناريوهات ومن بينها الحرب البرية، بحيث أنها تنتظرها بشغف لتكبيد الجيش الاسرائيلي خسائر لم ير مثلها منذ عقود على حد تعبير الناطق باسمها.

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