الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف موقع مصري دون قصد

2023-10-22 / 17:17
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هبة بريس ـ وكالات 

قال متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إن دبابة تابعة للجيش قصفت “دون قصد” موقعا مصريا قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم، وفق ومالات أنباء دولية.

وعلى منصة “أكس”، كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: “أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم”.

و أضاف المسؤول الإسرائيلي: “الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث”.

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‫5 تعليقات

  5. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استهداف الدول العربية عن تجربة المجاورة الى فلسطين ..

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