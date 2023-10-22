بنك المغرب: “الدرهم ارتفع بنسبة 0,13 في المئة مقابل الأورو”

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,13 في المائة، وانخفض بنسبة 0,33 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في 13 أكتوبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 352,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاع بنسبة 4,2 في المئة على أساس سنوي.

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