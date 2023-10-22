ماكرون يجري زيارة رسمية لتل أبيب بداية الأسبوع القادم
هبة بريس ـ الرباط
بعد أن عبرت باريس عن دعمها الرسمي المطلق لإسرائيل في حربها مع فلسطين، تقرر أن يزور إيمانويل ماكرون تل أبيب الأسبوع المقبل.
و في هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب بحلول يوم الثلاثاء المقبل.
ولم تكشف المصادر الإسرائيلية عن تفاصيل الزيارة ولا جدول الأعمال المسطر لها.
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7 تعليقات
الخنازير تتزاوج فيما بينها. حماس اعطت درسا تارخيا للانجاس الغربيين. اعتقد ان الغرب ادرك جيدا ان نهاية اسرائيل اصبحت وشيكة واصبحوا يضربون لها الف حساب.
انشاالله تدهبو اليهم وبدون رجعة
ومن يشهد لي الخنازير الا الدباع صبحان الله
الله ايغرق ليكم اشقف ياوجوه الشياطين
والله ولو تستعملون لاسنانكم بما يسما اسمايل الا ابتسامتكم ابتسامة التعلب الناكر للجميل ابتسامة الغدر ياقادة الإرهاب
يدك في يده وانشاالله الى جهنم يااعداء الله
نسأل الله العلي القدير ان تنفجر طائرتك في السماء قبل نزولها للأرض