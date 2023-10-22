ماكرون يجري زيارة رسمية لتل أبيب بداية الأسبوع القادم

هبة بريس ـ الرباط

بعد أن عبرت باريس عن دعمها الرسمي المطلق لإسرائيل في حربها مع فلسطين، تقرر أن يزور إيمانويل ماكرون تل أبيب الأسبوع المقبل.

و في هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

ولم تكشف المصادر الإسرائيلية عن تفاصيل الزيارة ولا جدول الأعمال المسطر لها.

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