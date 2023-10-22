حماس تشن هجوما صاروخيا على دبابات توغلت داخل قطاع غزة
هبة بريس ـ وكالات
قالت حركة حماس، الأحد، إنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج، وأجبرتها على الانسحاب.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس “كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة”.
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19 تعليقات
اللهم يارب سدد رميهم وثبت خطاهم وانصرهم على أعدائهم..
اللهم كن معهم وليا ونصيراً يارب العالمين..
اللهم سخر لهم ملائكة السماء في تحرير الأرض الفلسطينية..
يجب إيقاف هاته الحرب التي اراقت الدماء وراح فيها الأبرياء..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج اهل غزة منها سالمين يارب العالمين..
الله يعينهم ويصبرهم ويثبتهم يارب .عاشت فلسطين حرة ..
يارب يعلو صوت الحق .والخزي والعار لكل ظالم ..
اللهم انصر اخواننا المجاهدين نصرا تعز به الاسلام و المسلمين يااااااااارب
نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ أهل فلسطين ويتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم وينصرهم نصرا قريبا يا الله…
اللهم احفظ أهل فلسطين بعينك التي لا تنام..
الحمد لله على هذه الضربات التي تحي امال الشعب الفلسطينى الشقيق في استرجاع أراضيه المغتصبة ..
والله هده الدبابات ستأتي علا ارواح غزة باكملها كفانا حرب يجب توقيف هده الحرب
اعنهم ياالله علا ماهم عليه زودهم بقوتك ياقوي
اللهم انصرهم نصرا مبينا علا الطوغيان علا بنو صهيون اعداء انبيائك يارب العالمين
يارب نسألك استجابة الدعاء لنا ان تنصرهم نصرا مبينا
ينصركم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه
اللهم احفظ الاسلام والمسلمين وانصر اللهم اخواننا في فلسطين وغزة يارب العالمين
اللهم كما رايتنا قوتهم في اهلنا اهل غزا فارينا قوتك فيهم يارب العالمين
انشاالله وبعونه تعالا منصورين علا هؤلاء الموجرمين الايرهابيين اعداء الدنيا واعداء الدين