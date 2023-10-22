حماس تشن هجوما صاروخيا على دبابات توغلت داخل قطاع غزة

هبة بريس ـ وكالات

قالت حركة حماس، الأحد، إنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج، وأجبرتها على الانسحاب.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس “كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة”.

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