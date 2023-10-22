الطرق السيارة تدعو المغاربة لتجنب التنقل حتى تتحسن الأحوال الجوية

هبة بريس ـ الرباط

نصحت شركة الطرق السيارة بالمغرب عموم السائقين لتفادي التنقل في الظروف المناخية الحالية.

و وجهت شركة الطرق السيارة تحذيرا للمسافرين بضرورة توخي الحيطة و الحذر في تنقلاتهم و استعمالاتهم للطرق السيارة بسبب الرياح القوية.

هذا و كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أكدت في نشرة إنذارية أن الرياح القوية قد تصل سرعتها 110 كلم في الساعة بعدد من المناطق المغربية.

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