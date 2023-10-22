السماح بدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود إلى قطاع غزة

2023-10-22 / 15:12
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هبة بريس ـ وكالات 

أكد مسؤول في معبر رفح عندالحدود بين قطاع غزة ومصر دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الحالي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري وفق وكالات أنباء دولية إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

هذا و أفادت آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية الأحد أن الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن مقتل 4741 فلسطينيا، يمثل الأطفال 40 بالمئة منهم.

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‫5 تعليقات

  3. اللهم ان اهلكتك قوم عاد وقوم نوح وأغرقتا قوم فرعون
    اللهم ان اليهود الظالمين لا يجعجيزونك ربي انك قد اهلكت من قبل من أكثر منهم قوة وجمعا
    اللهم ارنا عجائب قدرتكم فيهم يارب العالمين يارب العالمين انك على كل شيء قدير ان قريب مجيب

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