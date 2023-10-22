المؤتمر الدولي للطب يدعو لإحداث رقم هاتفي موحد للحالات المستعجلة

2023-10-22 / 14:27
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هبة بريس ـ الرباط 

دعا المشاركون في الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لطب المستعجلات، أمس السبت بالرباط، إلى إحداث رقم هاتفي وطني موحد، من شأنه تقديم إجابة مواتية لوضعية طارئة، بما يضمن نقل المصابين في ظروف مثلى نحو البنية الاستشفائية الأكثر ملاءمة.

وأوصى هذا الحدث العلمي، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لطب المستعجلات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتحقيق التواصل المباشر مع هيئات الإنقاذ في حالات الطوارئ.

و تأتي هاته الدعوة بغرض تسريع إجابة فرق الإنقاذ والفرق الطبية، بما يمكن من الاستجابة بفعالية للحالات المستعجلة لدى المواطنين وتوفير خط اتصال مباشر مع خدمات الطوارئ، وتبسيط عملية الإبلاغ عن الحالات الحرجة وتسريع استجابة فرق الإنقاذ الطبية.

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