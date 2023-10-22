وزارة الصحة الفلسطينية: 4741 شهيد و حوالي 16 ألف جريح منذ بداية القصف

2023-10-22 / 13:32
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هبة بريس ـ وكالات 

أفادت آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة الأحد أن الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن مقتل 4741 فلسطينيا، يمثل الأطفال 40 بالمئة منهم.

وفي وقت سابق طلب الجيش الإسرائيلي عبر منشورات ورسائل صوتية من سكان غزة التحرك نحو جنوب القطاع أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شركاء “منظمة إرهابية” إذا ظلوا في أماكنهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 55 شخصا في غزة ليل السبت الأحد جراء الغارات الإسرائيلية.

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