الرياح القوية و الغبار المتطاير يفرغان شوارع الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جمود غير معهود في شوارع الدار البيضاء تزامنا و عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن أغلب الشوارع شبه فارغة و الطرقات غير مكتظة على غير العادة و ذلك بسبب الرياح القوية و الغبار المتطاير.

و تشهد مدينة الدار البيضاء منذ الساعات الأولى من صباح الأحد رياحا قوية وصلت درجتها لحوالي 90 كلم في الساعة مصحوبة بتطاير الغبار الذي غطى سماء المدينة.

هذا و كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد عممت نشرة إنذارية بخصوص التغيرات المناخية مؤكدة أن عددا من المدن بما فيها الدار البيضاء ستشهد يومه الأحد رياحا قوية تصل سرعتها لأكثر من 110 كلم في الساعة مصحوبة أحيانا بزخات رعدية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0