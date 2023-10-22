الرياح القوية و الغبار المتطاير يفرغان شوارع الدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
جمود غير معهود في شوارع الدار البيضاء تزامنا و عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن أغلب الشوارع شبه فارغة و الطرقات غير مكتظة على غير العادة و ذلك بسبب الرياح القوية و الغبار المتطاير.
و تشهد مدينة الدار البيضاء منذ الساعات الأولى من صباح الأحد رياحا قوية وصلت درجتها لحوالي 90 كلم في الساعة مصحوبة بتطاير الغبار الذي غطى سماء المدينة.
هذا و كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد عممت نشرة إنذارية بخصوص التغيرات المناخية مؤكدة أن عددا من المدن بما فيها الدار البيضاء ستشهد يومه الأحد رياحا قوية تصل سرعتها لأكثر من 110 كلم في الساعة مصحوبة أحيانا بزخات رعدية.
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6 تعليقات
نسال الله العفوة والعافية وان يسترنا بستره
انشاالله تتبعها امطار تهدىء من سرعة الرياح وتنظف السماء من غبارها
الرياح القوية مع كل كل الاوساغ في الشوارع من ميكات كارطون. قنينات البلاستيكية. ازبال تتجول في الشوارع….
كل شيء يرسله ألله لنا هو اعلم به هل ينفعنا او يضرنا فاللهم لاعتراض علا حكمه
حتا حنا فطنجة هكاك
الله يحفظك يارب حتا حنايا فطنجة عندنا الشتاء والريح قوي