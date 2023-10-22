وزارة الصناعة والتجارة تعكف على إعداد إستراتيجية صناعية جديدة

هبة بريس _ الرباط

أوضحت وزارة الصناعة والتجارة على أنها بصدد إطلاق استراتيجية صناعية جديدة ستنطلق بمشاورات وطنية و جهوية موسعة.

و أكدت الوزارة التي يوجد على رأسها الوزير رياض مزور على أنها تعمل حاليا على إعداد إستراتيجية صناعية جديدة، تحكمها فكرة السيادة، كما أعلن عن ذلك الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة.

و تعتزم الوزارة السالفة الذكر إعداد هذه الإستراتيجية الجديدة في إطار مبادرة تشاركية بالتشاور مع شركاء القطاعين العام والخاص، لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، مع الاستجابة في الوقت ذاته لتطلعات المواطنين والمقاولات وجميع الشركاء الدوليين.

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