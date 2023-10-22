المكتب الوطني للمطارات: “حركة النقل الجوي الدولي سجلت رقما قياسيا”

هبة بريس ـ الرباط

أكد المكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي الدولي ببلادنا سجلت رقما قياسيا جديدا هذا العام بفضل عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها.

و وفق المكتب الوطني للمطارات فقد سجلت حركة النقل الجوي الدولي رقما قياسيا جديدا، ب17 مليونا و 582 ألفا و136 مسافرا، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، و37 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

ويعزى الارتفاع المسجل في حركة النقل الجوي الدولي إلى حركة النقل مع أوروبا التي تمثل 84 في المائة من حركة النقل الجوي الدولي، حيث تم استقبال 14 مليونا و749 ألفا و951 مسافرا إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2023 بارتفاع قدره 13 في المائة.

ويهم هذا الارتفاع كذلك حركة النقل الجوي مع أمريكا الشمالية، حيث تم تسجيل نمو بنسبة 6 في المائة، إذ تم استقبال 512 ألفا و430 مسافرا.

وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية والتوقعات المتعلقة بالثلاثة أشهر المتبقية من سنة 2023 (أكتوبر، نونبر، دجنبر)، يرتقب أن تسجل مطارات المغرب رقما قياسيا سنويا جديدا بتحطيمها للرقم القياسي المسجل خلال سنة 2019 (25 مليون مسافر).

وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن 19 مليونا و413 ألفا و904 مسافرين عبروا من المطارات المغربية إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، وهو رقم قياسي جديد يمثل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، وبنسبة 35 في المائة مقارنة بسنة 2022.

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