إسرائيل تقصف مطاري دمشق وحلب في سوريا و توقفهما عن الخدمة

هبة بريس ـ وكالات

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة الأحد جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

كما أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين بسبب القصف الذي تعرض له مطاري حلب و دمشق.

وهذه المرة الثانية التي يستهدف قصف إسرائيلي المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0