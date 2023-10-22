إسرائيل تقصف مطاري دمشق وحلب في سوريا و توقفهما عن الخدمة

2023-10-22 / 10:22
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هبة بريس ـ وكالات 

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة الأحد جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

كما أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين بسبب القصف الذي تعرض له مطاري حلب و دمشق.

وهذه المرة الثانية التي يستهدف قصف إسرائيلي المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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‫17 تعليقات

  2. غريب جدا أين الجيش السوري اين الجيش الروسي الموجود بسوريا والدي يقال عنه بأنه أقوى جيش في العالم

  3. خروج المطارين عن الخدمة معلومة مؤكدة .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  4. اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم عاجلًا غير آجل يا رب العالمين..

  5. اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة ..

  6. الحرب تعدت الحدود الفلسطينية وأشعلت فتيل النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل..

  10. على الدول العربية و كدلك الاسلامية و العالم الحر ان يتخد موقف شجاع يجعل إسرائيل و حلفاىها يعترفون بالدولة الفلسطينين كما ينص على دلك متاق الأمم المتحدة

  14. سترد سوريا على هذا القصف في الوقت المناسب والمكان المناسب. هذه هي ردة الفعل المعتادة عند الدول العربية عندما تقصف من الكيان الصهيوني.

  16. بشار الأسد لا يحارب إلا شعبه، الطيران الحربي السوري لا يجيد إلا إسقاط البراميل على الشعب..المضادات السورية لا تقصف إلا المدن السورية..انتهى

  17. بشار الأسد لا يحارب إلا شعبه، الطيران الحربي السوري لا يجيد إلا إسقاط البراميل على الشعب..المضادات السورية لا تقصف إلا المدن السورية..انتهى

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