إسرائيل تقصف مطاري دمشق وحلب في سوريا و توقفهما عن الخدمة
هبة بريس ـ وكالات
خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة الأحد جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
كما أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين بسبب القصف الذي تعرض له مطاري حلب و دمشق.
وهذه المرة الثانية التي يستهدف قصف إسرائيلي المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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17 تعليقات
قصف اسرائيل لمطاري دمشق وحلب سيكون لهما أثر سلبي ..
غريب جدا أين الجيش السوري اين الجيش الروسي الموجود بسوريا والدي يقال عنه بأنه أقوى جيش في العالم
خروج المطارين عن الخدمة معلومة مؤكدة .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم عاجلًا غير آجل يا رب العالمين..
اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة ..
الحرب تعدت الحدود الفلسطينية وأشعلت فتيل النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل..
الأمور لا تبشر بالخير والقادم سيكون أسود . إن استمر الوضع على ما هو عليه ..
الحرب تتسع إنه أمر خطير وتصعيد دولي ..
يجب على جميع الدول ضبط النفس وإيقاف هاته الحرب الدموية..
على الدول العربية و كدلك الاسلامية و العالم الحر ان يتخد موقف شجاع يجعل إسرائيل و حلفاىها يعترفون بالدولة الفلسطينين كما ينص على دلك متاق الأمم المتحدة
فلسطين في دمنا وعروقنا لا يسعنا إلا الدعاء لها ..
تصعيد خطير لقصف مطاري حلب ودمشق السوري ..
هذا مصير مطارات كل الدول العربية ان بقت على حال تشردمها..
سترد سوريا على هذا القصف في الوقت المناسب والمكان المناسب. هذه هي ردة الفعل المعتادة عند الدول العربية عندما تقصف من الكيان الصهيوني.
لم نرى الأسد اين اختبأ اين البراميل التي كان يقصف بها الشعب السوري
بشار الأسد لا يحارب إلا شعبه، الطيران الحربي السوري لا يجيد إلا إسقاط البراميل على الشعب..المضادات السورية لا تقصف إلا المدن السورية..انتهى
بشار الأسد لا يحارب إلا شعبه، الطيران الحربي السوري لا يجيد إلا إسقاط البراميل على الشعب..المضادات السورية لا تقصف إلا المدن السورية..انتهى