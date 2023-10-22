هيئة الانضباط بالعصبة الاحترافية تصدر عددا من العقوبات على الأندية و اللاعبين
هبة بريس ـ رياضة
أصدرت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم عددا من العقوبات على أندية و لاعبي البطولة الاحترافية الثانية بخصوص الجولة السادسة.
و جاءت لائحة العقوبات كتالي:
_ مقابلة نادي شباب بن جرير ونادي سريع وادي زم :
تغريم نادي سريع وادي زم مبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 89 و51 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي الجمعية الرياضية السلاوية والنادي الرياضي المكناسي :
توقيف عبد الاي فال بيي، لاعب نادي الجمعية الرياضية السلاوية لمباراة واحدة (01)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي أولمبيك خريبكة ونادي الراسينغ الرياضي:
توقيف محمد السيداني، لاعب نادي الراسينغ الرياضي لمباراة واحدة (01)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي رجاء بني ملال ونادي شباب المسيرة الرياضي :
تغريم نادي رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 89 و51 من قانون الانضباط؛
معاقبة نادي رجاء بني ملال، بإجراء مقابلة واحدة (01) بدون جمهور، وتغريمه مبلغ 15.000 درهم، لرمي جماهيره المقذوفات و رفعه للافتات تحمل شعارات غير رياضية ، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 89 و77 من قانون الانضباط؛
_ مقابلة نادي الدفاع الحسني الجديدي ونادي شباب أطلس خنيفرة:
توقيف ياسين مرسل، لاعب نادي الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة (01)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
5 تعليقات
اخلاق جمهور المغربي لا تليق بالمستوى الا القليل
في الملعب هناك كلام فاحش بصوت عالي والنساء هناك والاختلاط ولا أظن أن إمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر حقا تذهب للملعب لمشاهدة مبارة كرة القدم وحتى وإن كان معها محرم
يجب تشديد العقوبات عليهم
ليس بعقوبات قاسية ؟
التيران أصبح غير مؤلوف