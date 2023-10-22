إسرائيل تطلب من سكان غزة النزوح جنوبا و تعتبر الرافضين “شركاء لمنظمة إرهابية”

2023-10-22 / 09:25
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هبة بريس ـ وكالات 

طلب الجيش الإسرائيلي عبر منشورات ورسائل صوتية من سكان غزة التحرك نحو جنوب القطاع أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك “منظمة إرهابية” إذا ظلوا في مكانهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 55 شخصا في غزة ليل السبت الأحد جراء الغارات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أنه يعتزم “تكثيف” ضرباته فيما يواصل استعداداته لشن هجوم بري في غزة.

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‫11 تعليقات

  1. يجب إيقاف هاته الحرب التي دمرت البلدين .فالامور ستخرج عن سيطرتها وستدخل أطراف أخرى في الحرب..

  2. اللهم انقطعت الأسباب لنصرة دينك ولم يبقى إلا الدعاء اليك والاعتصام بحبلك والإعتماد عليك انت حسبنا ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ..

  4. اللهم إنا نستودعك اخوتنا في غزة يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعبها و أرضها وجوها وبحرها ..

  7. فلسطين الشقيقة لم يعد فيها الا إسمها الكامل قصفت ودمرت وشرد شعبها . اللهم نصرك القريب لهم ..

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