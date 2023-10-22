إسرائيل تطلب من سكان غزة النزوح جنوبا و تعتبر الرافضين “شركاء لمنظمة إرهابية”

هبة بريس ـ وكالات

طلب الجيش الإسرائيلي عبر منشورات ورسائل صوتية من سكان غزة التحرك نحو جنوب القطاع أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك “منظمة إرهابية” إذا ظلوا في مكانهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 55 شخصا في غزة ليل السبت الأحد جراء الغارات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أنه يعتزم “تكثيف” ضرباته فيما يواصل استعداداته لشن هجوم بري في غزة.

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