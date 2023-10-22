توقعات طقس الأحد.. رياح قوية و أمطار بعدد من مناطق المغرب

2023-10-22 / 09:08
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هبة بريس ـ الرباط 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، تسجيل هبات لرياح قوية إلى محليا جد قوية فوق السهول الممتدة شمال الصويرة و الريف، بينما ستكون قوية نسبيا إلى قوية بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس وهضاب الفوسفاط والسهول الواقعة غرب الأطلس و بالجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب نزول أمطار و بروز رعد محلي بالشمال الغربي للبلاد والريف ومنطقة سوس وبالقرب من السواحل الشمالية و الوسطى، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة و مصحوبة ببعض القطرات المطرية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط و شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر الغبار فوق الجنوب الشرقي للبلاد و جنوب المنطقة الشرقية و محليا فوق السهول الممتدة غرب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين و 10 و12 درجة بالريف و المنطقة الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بجنوب المملكة، و ستكون ما بين و 11 و17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية و بشمال البلاد، في حين ستعرف انخفاضا طفيفا بالمناطق الوسطى و الجنوبية.

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‫10 تعليقات

  10. الحمد لله على نعمة المطر ونعمة الأمن والأمان والاستقرار ونعمة والصحة الحمد لله على كل النعم ..

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