وفاة أديبة فلسطينية شابة في قصف إسرائيلي على غزة
هبة بريس - وكالات
نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاتبة والشاعرة هبة كمال أبو ندى، التي استشهدت في قصف اسرائيلي على قطاع غزة .
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الكاتبة قضت نحبها شهيدة نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأضافت وزارة الثقافة الفلسطينية إن هبة كمال كاتبة مبدعة، كتبت القصة والرواية والشعر، من مواليد السعودية 1991، من عائلة لاجئة من بيت جرجا المهجّرة والمدمرة في العام 1948، درست الكيمياء الحيوية والتأهيل التربوي، وعملت في التعليم، حصلت على عدة جوائز أهمها المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى فلسطين، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة الشارقة للابداع، ولديها كتابات شعرية ونثرية منشورة ورقيًّا والكترونيًّا.
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10 تعليقات
نشرت منشروين مؤثرين جدا قبل موتها بساعات قليلة
الأولى
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FRMQoeDLFhVfhxN2Gujh8qYAmheUvAaCvuc63kGM43B8TbJH2VrqjSrEHkGQVTY3l&id=100079755186748&mibextid=Nif5oz
الثاني
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032pdJzNP96o9aVbSHQVD4zgqaAM5FDuHfQ5qz9q44mnQ68rUft1KuPXnZk7GWNY6kl&id=100079755186748&mibextid=Nif5oz
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
خبر صادم والله
جريمة اخرى في حق الانسانية
والله مش مصدق لهل صفحة في فيسبوك كانت تنشر فيها منشورات
قرأت منشورها على فيسبوك نشرته فقط يوم أمس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لها وارحمها
اللهم اجعلها شهيدة عندك
حسبنا الله ونعم الوكيل