قناة إسرائيلية : ماكرون قد يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

2023-10-21 / 22:41
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هبة بريس - وكالات

أفادت قناة i24News التلفزيونية الإسرائيلية بأنه من المحتمل أن يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إسرائيل يوم الثلاثاء القادم.

وقالت القناة في بيان: “من المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إسرائيل يوم الثلاثاء”.

وصرح ماكرون في وقت سابق إنه سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك “أجندة مفيدة، وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها”.

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