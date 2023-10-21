تازة.. مصرع مستشار جماعي في انهيار مقلع حجارة

2023-10-21 / 22:12
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ع محياوي _ هبة بريس

لقي مستشار جماعي ونائب كاتب مجلس جماعة غياثة الغربية مصرعه اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري، بمقلع أحجار، بدوار القبة بجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة.

وحسب مصدر موثوق ل “هبة بريس”فالضحية في عقده الرابع كان يعمل على قلع الحجارة من المقلع المذكور، قبل ان ينهار عليه جزء منها ما تسبب في وفاته على الفور .

وقد تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتازة قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب وحيثيات وفاته، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع من قبل عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل التي انتقلت إلى عين المكان فور وقوع الحادثة.

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